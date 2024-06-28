28 июня, 13:41Происшествия
Тайник с компонентами для СВУ обнаружен на границе Белоруссии и Украины
Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"
На границе Белоруссии и Украины найден тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. О находке сообщается в телеграм-канале белорусского Госпогранкомитета.
Схрон нашли в рамках проведения оперативных мероприятий.
"Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", – говорится в публикации.
Сейчас пограничники совместно с Минобороны республики проводят мероприятия по дополнительному прикрытию границы и контролю воздушного пространства.
Ранее в Белоруссии задержали четырех студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов.
Министр иностранных дел республики Сергей Алейник указал на то, что вербовочная деятельность антигуманна, особенно в отношении детей.