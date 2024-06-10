Госпогранслужба задержала 32 гражданина Украины на границе с Венгрией

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Грузовик с военными номерами незаконно пересек границу с Венгрией на западе Украины, в результате оказались задержаны 32 украинца. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко местным СМИ.

По его словам, сейчас ведется проверка относительно пересечения границы на участке Мукачевского отряда. Группа реагирования обнаружила следы машины в сторону Венгрии с помощью технических средств контроля за местностью.

"В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины", – цитирует Демченко РИА Новости.

Представитель госпогранслужбы уточнил, что украинские пограничники задержали людей, которые могут быть причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия. При этом Демченко уточнил, что проверка не установила принадлежность машины военным формированиям.

Инцидент произошел 9 июня. Венгерская сторона пока не передала Украине задержанных граждан.

Ранее двух граждан Польши задержали в Брестском районе Белоруссии за незаконное пересечение границы на лодке. Мужчин обнаружили на берегу реки Буг.

До этого стало известно, что свыше 42 тысяч беженцев с Украины пересекли молдавско-украинскую границу. Всего с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдавии пересекли 201 760 иностранцев, 218 из них отказали во въезде.