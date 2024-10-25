Путин призвал не расслабляться и продолжать ведение СВО с полной отдачей

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Россия должна не обращать внимания на усталость противника и вести спецоперацию с полной отдачей, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1".

"Знаете, не стоит расслабляться – "кто-то устал, кто-то там не так себя ведет", – добавил российский лидер в ответ на вопрос, связано ли успешное продвижение России по всем фронтам с возможным изнурением противника.

При этом Запад, по словам Путина, не перестает говорить о необходимости победить Россию.

Ранее лидер страны уточнил, что любой исход конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя. Так он отреагировал на утверждения, что Москву склоняют к заморозке СВО, остановке войск по линии разграничения или же к "корейскому" или "кипрскому" сценарию.

Также Путин опроверг любые размены или уступки, однако Россия готова искать разумные компромиссы, хотя в настоящее время никаких предметных переговоров между Москвой и Киевом не ведется.

