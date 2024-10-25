ВС РФ при помощи ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации бригады ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия, применив бомбу ФАБ-3000, уничтожила пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахова Донецкой Народной Республики (ДНР), передает пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен в районе населенного пункта Разлив. В результате, как уточнили в оборонном ведомстве, были ликвидированы пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка, а также склад боекомплекта противника.

За минувшую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР. Группировка войск "Запад" освободила Новосадовое, подразделения "Южной" – населенные пункты Зоряное и Серебрянка, а подразделения группировки войск "Центр" – Николаевку.

Кроме того, в течение недели в плен сдались 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.

