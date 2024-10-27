Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили село Измайловка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Это удалось подразделениям группировки войск "Центр" в результате активного наступления. Также российские военные смогли атаковать позиции 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.

Кроме того, армия России отбила 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

В результате противник потерял на данном участке до 600 солдат, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", 4 гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

Накануне российская армия освободила поселок Александрополь в ДНР. Населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий.

Более того, ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки свыше 740 военных, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и 105-миллиметовое орудие L-119 британского производства, уточнили в оборонном ведомстве.

