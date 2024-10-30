ВСУ потеряли более 28,3 тысячи военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли более 28 300 военных, 180 танков и 40 пусковых установок РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Тем временем за последние сутки потери ВСУ составили около 350 бойцов, танк, боевая машина пехоты, а также 25 автомобилей и машина для ремонтных работ. Кроме того, ВС РФ уничтожили 25 единиц бронетехники, 23 бронированные машины и 2 миномета противника.

Таким образом, за все время действий в Курской области ВСУ в том числе потеряли 101 боевую машину пехоты, 240 артиллерийских орудий, 759 автомобилей и 1 055 боевых бронированных машин.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

ВС РФ создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и сжимают его, ликвидируя группировку, сообщил ранее Владимир Путин. Таким образом, российская армия заблокировала около 2 тысяч украинских военных.

Путин отметил, что Россия должна не обращать внимания на усталость противника и вести спецоперацию с полной отдачей. При этом Запад, по его словам, не перестает говорить о необходимости победить Россию.