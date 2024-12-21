Сийярто заявил, что убийство генерала Кириллова может помешать урегулированию на Украине

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Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт рассматривает любые подобные ситуации как вызывающие беспокойство, поскольку венгерская сторона хочет избежать любого риска эскалации конфликта.

"В случае, если эскалация произойдет до 20 января (дата инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. – Прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января", – цитирует Сийярто РИА Новости.

Утром 17 декабря около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы.

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