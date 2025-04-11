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Власти Великобритании планируют размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Главная цель развертывания военных заключается в подготовке и восстановлении армии Украины, а также предоставлении ей "необходимой передышки". Помимо этого, зарубежные силы предложат Киеву помощь в обороне неба и акваторий.

Иностранный контингент будет выводиться из Украины поэтапно. При этом последние военнослужащие покинут страну примерно через пять лет, говорится в сообщении.

В апреле в Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. Отмечалось, что размещение миротворцев якобы должно пройти в рамках усилий Великобритании по созданию "коалиции желающих" из стран Евросоюза.

В МИД РФ заявили, что Великобритания и Франция разрабатывают условия военной интервенции в Одессу. В российском ведомстве подчеркнули, что именно об этом шла речь на встрече глав генштабов западных стран в Киеве.