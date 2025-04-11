Politico: Украина представила Западу свой "список желаний" по миротворцам

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Власти Украины предоставили западным странам "список пожеланий" касательно размещения миротворческих сил на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом сообщает издание Politico.

В эти пожелания, в частности, входит размещение масштабных средств ПВО и прочих мер защиты для обеспечения безопасности украинцев. Также в ходе переговоров с союзниками Киев затрагивает вопросы численности контингента, его структур, сроков развертывания и прочие детали.

В начале апреля в Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. В обсуждении приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая. Деталей таких планов она не привела, но предположила, что в стране после завершения боевых действий произойдет полная перезагрузка власти.