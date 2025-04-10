Замглавы офиса Зеленского Палиса: "красной линией" для Киева станет ограничение ВСУ

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"Красной линией" для Киева на переговорах по урегулированию конфликта станет принятие ограничений по численности Вооруженных сил Украины или их общей боеготовности, заявил замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Павел Палиса. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Reuters.

По его словам, такое обозначение "красной линии" – принципиальная позиция Киева. Палиса подчеркнул, что никто не может диктовать Украине условия относительно ее вооруженных сил. Украинские власти уже сообщили об этом США, добавил замглавы офиса Зеленского.

Тем временем агентство DPA заявило, что военно-воздушные силы НАТО отрабатывают сценарий нападения России на учениях Ramstein Flag, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным издания, они провели учения по защите от воздушных атак и уничтожению противовоздушной обороны. В дальнейшем у берегов Нидерландов будут проверены способности оказывать поддержку сухопутным войскам в условиях чрезвычайной ситуации "в ходе обороны против вторгшегося противника". Также агентство обратило внимание, что речь идет о сценарии нападения России, а учения станут сигналом для Москвы.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз должен иметь свой план урегулирования украинского конфликта. Политик отметил, что европейские страны не должны были ориентироваться на администрацию экс-президента США Джо Байдена. Также, по словам Фицо, Европа должна была влиять на Россию и Украину с самого начала и предлагать план мира, который устроил бы каждого.