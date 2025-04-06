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Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая, утверждает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикации в украинских СМИ.

"Это очень оптимистично, и сейчас у нас все к этому идет. И это очень–очень важно для всех нас", – сказала Тимошенко.

Деталей таких планов она не привела, но предположила, что в стране после завершения боевых действий произойдет полная перезагрузка власти.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказывал, что Украина готова пойти на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. По его словам, Киев не будет жалеть женщин и детей, чтобы обвинить Россию.

Позже стало известно, что в Киеве уже прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. В обсуждении приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и самой Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности в республике.

