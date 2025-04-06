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06 апреля, 12:10

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РИА Новости: Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье

Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье – СМИ

Фото: kremlin.ru

Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Ожидаем участия", – отметил собеседник.

Четвертый Дипломатический форум пройдет с 11 по 13 апреля в районе Белек в Анталье под патронажем турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Темой форума станет "возвращение дипломатии в раздробленный мир".

Ранее президенты Турции и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудив двусторонние отношения между государствами. Кроме того, стороны затронули региональные и глобальные вопросы.

В частности, Эрдоган указал на то, что республика следит за процессом, начатым для прекращения конфликта на Украине, и заверил, что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров.

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