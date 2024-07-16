Шереметьево рекомендовал прибывать в аэропорт заранее в связи с высоким сезоном

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Аэропорт Шереметьево призвал пассажиров прибывать в здание воздушной гавани заранее из-за наступления высокого сезона авиаперевозок. Соответствующие рекомендации опубликованы в телеграм-канале аэропорта.

Чтобы не опоздать и прибыть на рейс вовремя, пассажирам посоветовали воспользоваться автобусами "Аэроэкспресса". Можно также заранее пройти онлайн-регистрацию, а если путешествие планируется без багажа, стоит сразу пройти на предполетный досмотр.

Отслеживать статус рейса и время посадки пассажирам поможет онлайн-табло, которое также может сэкономить время. Кроме того, представители Шереметьево порекомендовали содействовать сотрудникам службы безопасности на входе в терминал и при предполетном досмотре. Для удобства можно сразу разместить необходимые документы в легком доступе.

Важно также заранее изучить правила провоза багажа и информацию о том, как проходить предполетный досмотр. Находясь в самом аэропорту, стоит уточнить правильный выход на посадку. А в случае необходимости оперативно обратиться за поддержкой к сотрудникам аэропорта или авиакомпании.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" также призвала пассажиров прибывать в аэропорт заранее в пиковые периоды воздушных перевозок, которые отмечаются в июле и августе. Наиболее оптимальным, по информации фирмы, будет прибыть в воздушную гавань не позднее чем за 3–4 часа до вылета. Тем, кто летает без багажа, посоветовали проходить онлайн-регистрацию, чтобы не тратить время на стойках.

Позже на фоне роста перевозок "Аэрофлот" усилил штат наземных сотрудников, работающих с пассажирами в терминалах В и С в аэропорту Шереметьево.