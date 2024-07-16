Новости регионов: четыре тыс человек привлекли для тушения пожаров на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке тушат леса четыре тысячи человек. Своих ресурсов в регионе не хватает, поэтому 1 300 специалистов Авиалесоохраны привлечены из других регионов. В Якутии горит почти миллион гектаров тайги, чему способствует жаркая и сухая погода, которая сохранится и в ближайшие дни.

Тем временем в Челябинске в ночь на 16 июля пожарные потушили предприятие по производству строительного пенопласта. Огонь охватил крыши двух цехов на площади 1 200 "квадратов". В результате ЧП никто не пострадал.

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