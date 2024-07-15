Минздрав РФ: 17 человек с ботулизмом остаются на стационарном лечении

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На данный момент в больницах российских регионов остаются 17 пациентов, заразившихся ботулизмом, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Представители ведомства уточнили, что 11 из них находятся в отделениях реанимации. При этом 7 человек в настоящее время остаются на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнули в пресс-службе.

Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком", который произвел "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи ботулизма были выявлены у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге.

В связи с этим следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их было решено отправить под домашний арест. При этом другого подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.