Новости часа: мэр Парижа Идальго искупалась в Сене перед Олимпиадой

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене за девять дней до старта Олимпиады, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Компанию ей составили глава оргкомитета игр Тони Эстанге и префект Марк Гийом. Рядом дежурили спасатели на надувных лодках. Проплыв стометровку, чиновники под бурные аплодисменты вышли из воды.

Тем временем США могут лишиться права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 году. Такое заявление сделал первый президент Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд. Поводом стал американский "Акт Родченкова", который позволяет Штатам вести уголовное преследование любого человека в мире, если тот вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американских спортсменов. По словам Паунда, закон не соответствует антидопинговому кодексу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.