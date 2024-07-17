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17 июля, 17:45

Спорт

Новости часа: мэр Парижа Идальго искупалась в Сене перед Олимпиадой

Новости часа: мэр Парижа Идальго искупалась в Сене перед Олимпиадой

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Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене за девять дней до старта Олимпиады, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Компанию ей составили глава оргкомитета игр Тони Эстанге и префект Марк Гийом. Рядом дежурили спасатели на надувных лодках. Проплыв стометровку, чиновники под бурные аплодисменты вышли из воды.

Тем временем США могут лишиться права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 году. Такое заявление сделал первый президент Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд. Поводом стал американский "Акт Родченкова", который позволяет Штатам вести уголовное преследование любого человека в мире, если тот вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американских спортсменов. По словам Паунда, закон не соответствует антидопинговому кодексу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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