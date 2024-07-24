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24 июля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в Якутии тушат лесной пожар площадью свыше 20 тыс га

Новости регионов: в Якутии тушат лесной пожар площадью свыше 20 тыс га

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В Якутии тушат лесной пожар площадью свыше 20 тысяч гектаров. Горящий лес находится в 5 километрах от населенного пункта. Сейчас ситуация с лесными пожарами в регионе остается сложной. Зафиксировано почти 90 очагов.

Между тем в Иркутской области в районе Нижнеудинска из-за сильных дождей размыло автомобильный мост. Переправа была на ремонте, движение по аварийному участку ограничено.

Тем временем в Удмуртии сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого оказался 10-летний ребенок. Его пассажирам было от 2 до 15 лет. Мальчик одолжил отцовскую машину, чтобы покатать сестру, брата и своих друзей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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