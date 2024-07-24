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Новости

24 июля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: почти 90 очагов лесных пожаров зафиксировано в Якутии

Новости регионов: почти 90 очагов лесных пожаров зафиксировано в Якутии

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В Якутии тушат лесной пожар площадью свыше 20 тысяч гектаров. Огонь находится в пяти километрах от населенного пункта, сообщают в местном управлении МЧС. Его тушат почти 40 специалистов. По данным на 24 июля, ситуация с лесными пожарами в регионе остается сложной – там зафиксировано почти 90 очагов, 13 из них находятся в опасной близости к населенным пунктам.

На Кубани рейсовый автобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Геленджик, попал в аварию. Транспортное средство съехало с магистрали и перевернулось. В салоне находилось 32 пассажира, 15 из них госпитализировали. На данный момент в больнице остаются два человека, остальные лечатся амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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