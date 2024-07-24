Спасатели извлекли тела 18 погибших из загоревшегося в Непале самолета

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Спасатели вытащили из загоревшегося в Непале самолета тела 18 погибших. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа, передает его слова издание Himalayan Times.

Ранее СМИ сообщили о пяти погибших. При этом уточнялось, что выжил только пилот, которого сейчас везут в больницу.

Представители Saurya Airlines также опубликовали список людей, которые летели в самолете. В перечне значатся только сотрудники авиакомпании. Это подтвердила пресс-секретарь посольства РФ в Катманду Алена Данилова, заявив, что россиян на борту воздушного судна не было, так как самолет выполнял тестовый полет и внутри находился лишь техперсонал авиакомпании.

Информация о выкате за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту непальской столицы Катманду и воспламенении самолета авиакомпании Saurya Airlines появилась утром 24 июля. ЧП произошло при взлете. На борту находились 19 человек. По данным СМИ, самолет следовал рейсом Катманду – Покхара.

