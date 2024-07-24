The Kathmandu Post: тела пяти человек извлечены из загоревшегося самолета в Непале

Фото: x.com/The Kathmandu Post

Тела пяти человек извлекли из загоревшегося в аэропорту Непала воздушного судна, принадлежащего авиакомпании Saurya Airlines. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post.

При этом капитан самолета выжил, сейчас его везут в больницу.

Пресс-секретарь посольства РФ в Катманду Алена Данилова уточнила в разговоре с ТАСС, что россиян на борту этого судна не было. По ее словам, самолет летел в тестовом режиме, поэтому внутри него был лишь технический персонал авиакомпании.

О том, что самолет авиакомпании Saurya Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту непальской столицы Катманду и загорелся, стало известно утром 24 июля. ЧП произошло при взлете. На борту находились 19 человек. По данным СМИ, самолет следовал рейсом Катманду – Покхара.

