Открытое горение на газопроводе в Стерлитамаке ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Стерлитамаке пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел утром 19 августа. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.

При взрыве пострадали три человека, они находятся в реанимации. Состояние двоих оценили как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.

Следователи уже завели уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Региональный СК в ближайшее время проведет экспертизы для выявления точных причин пожара.

