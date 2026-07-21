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21 июля, 16:49

Транспорт

Туристический поезд "В Карелию" запустят по новому маршруту 14 августа

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Туристический поезд "В Карелию" совершит рейс по новому маршруту 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

Состав проследует по маршруту Москва – Петрозаводск – Медвежья Гора – Сортавала – Выборг – Москва. Как уточнили в компании, это рейс станет единственным, следующим по такому направлению.

Поезд оснащен двухэтажными вагонами купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными сейфами и розетками. Также в нем предусмотрен вагон-ресторан.

Ранее из Владивостока в первый рейс отправился международный поезд в китайский Суйфэньхэ. В его составе – один купейный и три плацкартных вагона, которые способны вместить более 180 пассажиров. Поездки будут осуществляться по заявкам туристической компании, выступившей инициатором формирования состава.

Согласно прогнозам экспертов, взаимный турпоток между Россией и Китаем в 2026 году может составить 4–4,5 миллиона поездок. При этом это на 60% больше, чем в 2025-м году.

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