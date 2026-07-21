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21 июля, 16:59

Культура

Умер российский актер Дмитрий Поднозов

Фото: vk.com/osobnjak

Художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк", актер театра и кино Дмитрий Поднозов скончался на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

"Дмитрий Поднозов умер вчера (20 июля. – Прим. ред.)", – рассказал собеседник агентства.

По словам супруги артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с Поднозовым пройдет в театре "Особняк". Точная дата будет уточнена позднее.

В начале июня стало известно о госпитализации актера. Его жена Алиса Олейник сообщала, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии и у него диагностировали онкологическое заболевание.

Артиста перевели из реанимации в обычную палату спустя два дня. Сын Поднозова позже уточнял, что состояние отца оставалось стабильным, но тяжелым. 18 июня актера выписали из больницы.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года. Его творческий путь начался в стенах Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии под руководством Рубена Агамирзяна. Будучи коренным петербуржцем, он внес значительный вклад в театральную жизнь города, основав в 1989 году театр "Особняк".

Поднозов известен не только как худрук, но и как киноактер. В его послужном списке роли в проектах "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал", а также работа в фильме "Сердце мира", отмеченном гран-при "Кинотавра". Также многим телезрителям он знаком по ролям в сериалах "Мажор", "Тайны следствия" и других популярных проектах.

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