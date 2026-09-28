Наталья Подольская отреагировала на поцелуй мужа с фанаткой во время концерта

Певец Владимир Пресняков во время выступления на сцене поцеловал поклонницу, что вызвало бурное обсуждение в Сети. Супруга артиста Наталья Подольская не осталась в стороне и прокомментировала скандал. Подробности – в материале Москвы 24.

"Обычное дежурное заигрывание"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ketykaterina

Семейная жизнь Владимира Преснякова и Натальи Подольской стала предметом бурного обсуждения в Сети. В интернете завирусилось видео, в котором певец во время выступления экстремально близко наклонился к лицу зрительницы в красной шляпе, а затем продолжил концерт. Некоторые СМИ сошлись во мнении, что исполнитель поцеловал фанатку.

В свою очередь, поклонница тоже выложила скандальное видео в соцсетях и написала, что "на самом деле все было очень прилично" и ролик ей якобы прислала концертный директор певца. Однако комментаторы осудили поведение и Преснякова, и фанатки.

"Какая гадость", "это полная шляпа", "как минимум это странно выглядит", "он же женат, имейте уважение к себе", "даже бэк-вокал в шоке", "это так некрасиво, я всегда восхищалась этой парой, но после увиденного мое мнение поменялось", "прям под шляпу полез, как под юбку", – написали комментаторы.

При этом другие пользователи посчитали, что инциденту придали слишком большое значение.

"Концертный флирт – давно часть программы, а тут из пары секунд уже семейную драму и моральный суд собрали", "ну и что там на видео? Обычное дежурное заигрывание в угоду публике", "он певец – это как тамада для народа", "да он даже не поцеловал ее", "сработал на публику", – отметили другие.

Супруга Преснякова, певица Наталья Подольская, скептически отреагировала на ситуацию в разговоре с изданием Super.





Наталья Подольская певица Я не буду ничего комментировать, ерунду, глупости.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005 году на съемках передачи "Большие гонки". По данным СМИ, во время начала их романа певец был женат на модельере Елене Ленской, брак с которой прекратился в 2006-м.

Влюбленные встречались 2 года до того, как сыграли шуточную свадьбу в Лас-Вегасе в 2007-м. Настоящее бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в 2010-м. В 2015 году у пары родился сын Артемий, а в 2020-м на свет появился наследник Иван.

"Невкусно на такие вопросы отвечать"

Фото: Владимир Пресняков с сыном Никитой. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/presnyakovvladimir

Владимир Пресняков не первый раз попадает в спорные ситуации. Например, на дне рождения "Русского Радио" в сентябре 2026-го он отчитал журналистов за вопросы. Поводом стала заинтересованность корреспондентов обстоятельствами знакомства с новой девушкой старшего сына Никиты.





Владимир Пресняков певец Ребят, ну как-то реально невкусно на такие вопросы отвечать, они одинаковые, все время одно и то же. <...> Такие вопросы надо задавать один на один, но не при всех. На эту тему нужно долго и развернуто отвечать, я не могу об этом так быстро фигачить.

Кроме того, в марте 2025 года СМИ со ссылкой на Подольскую писали о необычной реакции певца на просьбу супруги. Наталья рассказала, что муж разозлился, когда она попросила его подарить новый телефон.

"Так вышло, что я ничего не подарила Вове на 23 февраля. И когда было 8 Марта, он был на гастролях и прислал мне очень трогательное голосовое СМС, как он меня любит, ценит и за все мне благодарен. Что я лучший друг, жена и мама… Я его очень сильно поблагодарила в ответ и сказала: "А можно мне новый iPhone?" Он разозлился. Он так расстроился, говорит: "В смысле? Ты мне маечку? (Я ему реально маечку подарила смешную.) А я тебе iPhone?" – рассказала певица.

Однако Подольская добавила, что все же получила подарок от мужа.

Пресняков стал участником еще одного громкого скандала в 2023 году. Певица Лика Стар (настоящее имя – Лика Павлова) в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что певец серьезно подставил ее. По словам исполнительницы, в начале своей карьеры она отказалась сотрудничать с Аллой Пугачевой, за что примадонна затаила обиду. Конфликт обострился, когда пресса начала писать о якобы романе Лики и женатого Владимира – на тот момент мужа Кристины Орбакайте.





Лика Стар певица Он очень активно завоевывал мою симпатию, а я предпочитала делать вид, что мы всего лишь дружим. Думала, смогу спустить это на тормозах. Но Володя не просто оказывал мне знаки внимания, он делал это демонстративно! Не скрывал ничего и этим очень сильно подставил меня под удар.

Артистка обвинила Пугачеву в отмене своих концертов, а сам Пресняков вместо помощи просто прекратил общение с Ликой, писали СМИ.

"Володя, как трусливый котенок, сказал мне: "Прощай", – отметила звезда 1990-х.

Она также подчеркнула, что после сложившейся ситуации ее якобы внесли в черный список, из-за чего прекратилось участие в различных передачах.

