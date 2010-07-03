Мужчина в одежде дворника пытался украсть сумку из машины на севере столицы

Фото: depositphotos/blinow61

Прохожие предотвратили кражу сумки из автомобиля на севере столицы. Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина в одежде дворника разбил стекло в автомобиле BMW и взял из салона сумку, однако заметившие это прохожие попытались задержать вора.

"Он бросил похищенную сумку и скрылся", – сказал собеседник агентства. Очевидцы вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в районе Метрогородок из автомобиля украли партию рыбных консервов. Материальный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Было установлено, что на Тагильской улице, дом № 6 неизвестный из автомобиля Volvo похитил рыбные консервы и скрылся. По факту кражи в особо крупном размере возбудили уголовное дело.