Собака исчезла из автомобиля на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Александра Яковлева

Столичная полиция выясняет обстоятельства пропажи собаки из автомобиля на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел 27 февраля на улице Генерала Тюленева, рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах. В полицию обратился 32-летний житель столицы.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он закрыл своего пса породы ротвейлер в принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-2107 и ушел на три часа.

Вернувшись, заявитель обнаружил, что стекло в машине выдавлено, а собака пропала. По данному факту сотрудники МВД проводят проверку.

27 февраля сообщалось, что девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка на северо-западе столицы.