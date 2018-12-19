Женщина с ребенком похитили собаку в Зеленограде

Полиция разыскивает похитителей собаки в 18-м районе Зеленограда.
Инцидент произошел 17 декабря, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах. У жителя города украли собаку породы эстонская гончая. Мужчина оставил питомца у входа в магазин в корпусе 1818, а когда вернулся, пса не обнаружил.
Сотрудники МВД изучили записи с камер наблюдения и выяснили, что гончую отвязала женщина. Затем она передала поводок девочке, которая ушла вместе с псом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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