Самолет сменил рулежную дорожку при взлете во Внукове из-за собаки на ВПП

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолету авиакомпании "Победа" при взлете в аэропорту Внуково пришлось сменить рулежную дорожку из-за собаки на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика, после начала движения командир заметил на достаточном удалении от воздушного судна собаку, перебегавшую ВПП. Командир развернул самолет через ближайшую рулежную дорожку и снова занял исполнительный старт, после чего благополучно взлетел.

В пресс-службе уточнили, что при смене дорожки торможение не применялось.