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13:57

Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка

происшествия

13:57

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Девушка ограбила бывшего возлюбленного на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва". Инцидент произошел вечером 26 февраля.

В полицию обратился 23-летний москвич. По его словам, он гулял со своим щенком породы немецкий шпиц на улице Подмосковная. Там к нему подошли его бывшая возлюбленная Анна со своим новым молодым человеком Даниилом. Девушка брызнула парню в лицо из газового баллончика, забрала его собаку и скрылась в неизвестном направлении вместе с новым другом.

Позже полицейские задержали 22-летнюю Анну и 20-летнего Даниила. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

происшествия

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