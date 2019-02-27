Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Девушка ограбила бывшего возлюбленного на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва". Инцидент произошел вечером 26 февраля.

В полицию обратился 23-летний москвич. По его словам, он гулял со своим щенком породы немецкий шпиц на улице Подмосковная. Там к нему подошли его бывшая возлюбленная Анна со своим новым молодым человеком Даниилом. Девушка брызнула парню в лицо из газового баллончика, забрала его собаку и скрылась в неизвестном направлении вместе с новым другом.

Позже полицейские задержали 22-летнюю Анну и 20-летнего Даниила. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.