Рыбные консервы на 2,5 млн рублей украли из машины в Москве

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Уголовное дело возбуждено после кражи партии рыбных консервов в районе Метрогородок, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

24 января заявление в полицию подал гендиректор организации, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания. Было установлено, что на Тагильской улице, дом № 6 неизвестный из автомобиля Volvo похитил рыбные консервы и скрылся.

Материальный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.