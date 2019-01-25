Рыбные консервы на 2,5 млн рублей украли из машины в Москве

Уголовное дело возбуждено после кражи партии рыбных консервов в районе Метрогородок, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
24 января заявление в полицию подал гендиректор организации, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания. Было установлено, что на Тагильской улице, дом № 6 неизвестный из автомобиля Volvo похитил рыбные консервы и скрылся.
Материальный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.
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