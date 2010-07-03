Неизвестные ограбили безработного на 1,2 млн рублей в ТиНАО

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Четверо неизвестных ограбили безработного на 1,2 миллиона рублей в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Вечером 3 июня в полицию поступило сообщение об ограблении от мужчины 1969 года рождения. Он рассказал, что неизвестные люди проникли к нему в дом, который расположен в поселке Коммунарка, где похитили 700 тысяч рублей и 7 тысяч 50 долларов. После ограбления преступники скрылись с места происшествия.

Материальный ущерб составил около одного миллиона 160 тысяч рублей. По факту преступления была организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что неизвестный с баллончиком напал на безработного мужчину в Бабушкинском районе столицы. У пострадавшего было похищено четыре миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело о разбое.

