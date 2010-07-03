Пять человек с ножом ограбили студента РУДН

На юго-западе Москвы неизвестные совершили разбойное нападение на студента РУДН. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МВД.
Первокурсник 1999 года рождения обратился в ОВД "Коньково" вечером 15 мая. Он сообщил, что его ограбили на улице Профсоюзная. Нападали пять человек.
"По указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая потерпевшему похожим на нож предметом, открыто похитили у него 3000 рублей, после чего студент по их требованию перевел через приложение "мобильного банка" с принадлежащей ему карты 1500 рублей", – сообщило ведомство.
Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое. Личности нападавших устанавливаются.
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