Пять человек с ножом ограбили студента РУДН

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На юго-западе Москвы неизвестные совершили разбойное нападение на студента РУДН. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Первокурсник 1999 года рождения обратился в ОВД "Коньково" вечером 15 мая. Он сообщил, что его ограбили на улице Профсоюзная. Нападали пять человек.

"По указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая потерпевшему похожим на нож предметом, открыто похитили у него 3000 рублей, после чего студент по их требованию перевел через приложение "мобильного банка" с принадлежащей ему карты 1500 рублей", – сообщило ведомство.

Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое. Личности нападавших устанавливаются.