Трех человек задержали в Москве по подозрению в похищении мужчины

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В Москве задержали трех человек, которых подозревают в похищении жителя столицы и вымогательстве, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.

По данным следствия, вечером 24 мая у одного из жилых домов по улице Плющева четверо сообщников, угрожая применением насилия, похитили гендиректора фирмы.

В течение нескольких дней его удерживали на нескольких московских квартирах. За освобождение злоумышленники требовали 14 миллионов рублей, принадлежащие юридическому лицу.

Получив все необходимые данные, сообщники осуществили электронный перевод и вывели 12 миллионов рублей на подконтрольный им счет. 30 мая потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и заявить о произошедшем.

Сейчас устанавливается местонахождение четвертого соучастника. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Накануне сообщалось, что сотрудники полиции на Щелковском шоссе преследовали автомобили с подозреваемыми в похищении двух человек в Балашихе.