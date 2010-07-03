Полиция преследует подозреваемых в похищении двух человек

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Сотрудники полиции на Щелковском шоссе преследуют автомобили, в которых находятся подозреваемые в похищении двух человек в Балашихе, сообщает Агентство "Москва".

Обе машины марки Hyundai Solaris, у одной из них отсутствуют номера.

По предварительным данным, в транспортных средствах находятся люди в масках и с огнестрельным оружием. Дальнейшая информация уточняется.