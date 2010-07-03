На юго-западе Москвы у женщины украли часы Rolex

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В Черемушках в фитнес-клубе у безработной женщины украли часы Rolex стоимостью 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

Инцидент произошел 11 июня по адресу улица Наметкина, дом № 6, корпус 1. Неизвестный человек проник в помещение раздевалки фитнес-клуба, после чего совершил кражу наручных часов Rolex 116503 и скрылся.

По факту происшествия было возбуждено уголовоное дело по статье "Кража".

Ранее неизвестный похитил из офиса на юге Москвы 4,5 миллиона рублей. Злоумышленник взломал на Павелецкой набережной замок и проник в помещении офиса, где похитил документы. После чего он взломал входную дверь помещения, где украл ноутбук и денежные средства в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей.

