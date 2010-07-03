Неизвестный похитил из офиса на юге Москвы 4,5 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный похитил из офиса на юге Москвы 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В пресс-службу отметили, что 24 мая в службу "02" поступило сообщение о краже на Павелецкой набережной. Прибывшие на место сотрудники установили, что с 21:00 23 мая до 09:00 24 мая неизвестный взломал на Павелецкой набережной замок и проник в помещении офиса, где похитил документы.

После чего неизвестный взломал входную дверь помещения, где украл ноутбук и денежные средства в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей.

"Материальный ущерб составил около 4 миллионов 532 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

