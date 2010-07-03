Столичную квартиру директора компании обокрали на 1,3 млн рублей

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Валюту и личные вещи на сумму порядка 1,3 миллиона рублей украли из квартиры в Гольянове, сообщает Агентство "Москва".

Директор компании 1994 года рождения рассказал, что все произошло в его квартире на улице Хабаровской. По информации полиции, неизвестный проник внутрь, повредив замок входной двери, и забрал ювелирные изделия, 300 тысяч рублей, три тысячи долларов, три сотовых телефона.

Совершив преступление, он скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

На прошлой неделе молодого человека, уснувшего на лавочке в Ильинском сквере, обокрали на 144 тысячи рублей. По словам заявителя, прогуливаясь по городу, он присел на лавочку и заснул. Через несколько часов он обнаружил, что рюкзак с документами, деньгами и мобильным телефоном исчез.