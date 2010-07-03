Уснувшего на лавочке в центре Москвы мужчину обокрали на 144 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мужчину, уснувшего на лавочке в Ильинском сквере, обокрали на 144 тысячи рублей. Сотрудники полиции проверяют информацию о краже, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, накануне в полицию обратился житель Подмосковья 1997 года рождения. По словам молодого человека, прогуливаясь по столице, он присел на лавочку в Ильинском сквере и уснул. Как рассказал заявитель, проснувшись спустя несколько часов, он обнаружил, что рюкзак с документами, деньгами и мобильным телефоном исчез. Ущерб от кражи он оценил в 144 тысячи рублей.

Сейчас в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что грабитель с баллончиком отобрал у безработного пакет с четырьмя миллионами рублей. Нападение произошло в Бабушкинском районе Москвы. Полиция возбудила уголовное дело о разбое.