Пассажира из Калининграда обокрали во Внукове

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Полицейские задержали подозреваемого в краже более 210 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей) у жителя Калининграда. История произошла в столичном аэропорту Внуково, передает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Со слов заявителя, знакомый ему попутчик обманом забрал сумку с деньгами, пока они ждали посадку. После этого злоумышленник скрылся.

Вскоре полицейские задержали 26-летнего жителя Иркутской области "по горячим следам". Тот пытался покинуть Москву на рейсовом автобусе.

Мужчина во всем сознался, и у него изъяли похищенную сумку. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

