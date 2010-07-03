Сообщение о похищении пенсионерки в столице взорвало соцсети

На юго-востоке Москвы пропала 81-летняя пенсионерка
Сообщение о похищении пенсионерки на юго-востоке Москвы накануне взорвало соцсети и популярные Telegram-каналы. В интернете появились посты с фото и видео предполагаемых злоумышленников и пожилой женщины.
С просьбой помочь в поисках в полицию и к волонтерам обратилась дочь 81-летней пропавшей женщины. Она предположила, что пенсионерку увезли неизвестные, чтобы завладеть квартирой.
В один из дней дочь пришла проведать мать, а дверь оказалась не заперта, в доме никого не было.
"Я перепугалась. Позвала своих знакомых, мы долго ее искали: у нее проблемы с ногами, сахарный диабет, она далеко не могла уйти. Я могла подумать, что она могла выйти и заблудиться просто. Хотя она в последнее время не выходила из дома", – рассказала телеканалу Москва 24 дочь пенсионерки Елена Тарасова.
Камера видеонаблюдения зафиксировала двоих неизвестных, которые общались с пенсионеркой. Через несколько минут ее посадили в такси, автомобиль уехал в неизвестном направлении.
Как оказалось, у пожилой москвички диагностирован синдром деменции. "Проблема началась с этого четверга. Она стала путанно говорить, рассказывать, что она переехала, а сама не знает куда. Хотя она в своей квартире находилась", – рассказывает дочь.
Пенсионерку нашли спустя несколько часов после начала поисков на 3-й Владимирской улице в нескольких километрах от дома. Женщина сейчас находится в больнице, состояние стабильное. Она ничего не помнит, восстановить события не может. Ее родственники не уверены – был ли это умысел злоумышленников или пенсионерка сама попросила прохожих вызвать ей такси. Разобраться в причинах инцидента предстоит полицейским.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.