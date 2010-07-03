Сообщение о похищении пенсионерки в столице взорвало соцсети

На юго-востоке Москвы пропала 81-летняя пенсионерка

Сообщение о похищении пенсионерки на юго-востоке Москвы накануне взорвало соцсети и популярные Telegram-каналы. В интернете появились посты с фото и видео предполагаемых злоумышленников и пожилой женщины.

С просьбой помочь в поисках в полицию и к волонтерам обратилась дочь 81-летней пропавшей женщины. Она предположила, что пенсионерку увезли неизвестные, чтобы завладеть квартирой.

В один из дней дочь пришла проведать мать, а дверь оказалась не заперта, в доме никого не было.

"Я перепугалась. Позвала своих знакомых, мы долго ее искали: у нее проблемы с ногами, сахарный диабет, она далеко не могла уйти. Я могла подумать, что она могла выйти и заблудиться просто. Хотя она в последнее время не выходила из дома", – рассказала телеканалу Москва 24 дочь пенсионерки Елена Тарасова.

Камера видеонаблюдения зафиксировала двоих неизвестных, которые общались с пенсионеркой. Через несколько минут ее посадили в такси, автомобиль уехал в неизвестном направлении.

Как оказалось, у пожилой москвички диагностирован синдром деменции. "Проблема началась с этого четверга. Она стала путанно говорить, рассказывать, что она переехала, а сама не знает куда. Хотя она в своей квартире находилась", – рассказывает дочь.

Пенсионерку нашли спустя несколько часов после начала поисков на 3-й Владимирской улице в нескольких километрах от дома. Женщина сейчас находится в больнице, состояние стабильное. Она ничего не помнит, восстановить события не может. Ее родственники не уверены – был ли это умысел злоумышленников или пенсионерка сама попросила прохожих вызвать ей такси. Разобраться в причинах инцидента предстоит полицейским.

