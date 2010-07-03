СК проверит данные о лишении пенсионерки квартиры в Москве

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Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль ход и результаты проверки о нарушении жилищных прав пенсионерки в столице.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе СК, проверка инициирована после опубликованной в СМИ информации о том, что группа лиц совершала в отношении пенсионерки противоправные действия.

Отмечается, что к пожилой женщине применялась физическая сила, в результате чего она лишились квартиры. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

3 мая сообщалось, что двое неизвестных ограбили пенсионерку на восемь миллионов рублей на востоке Москвы.