В Москве задержали женщину по подозрению в краже 1,5 миллиона рублей у бабушки

Фото: depositphotos/Emevil

Столичная полиция задержала неработающую уроженку Тверской области, которую подозревают в краже денег у пожилой родственницы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в квартире на территории ТиНАО. По словам пенсионерки 1936 года рождения, накануне ее внучка похитила из шкафа денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей.

В отношении женщины 1992 рождения возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.