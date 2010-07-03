Сумку с 40 тысячами евро украли у мужчины в центре Москвы

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В Москве неизвестные украли у мужчины сумку, в которой было 40 тысяч евро и 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Как рассказал потерпевший, в сумке также находился его паспорт. Ущерб от кражи превысил 2,8 миллиона рублей.

Ранее четверо неизвестных с молотком и пистолетом напали на мужчину в столичном районе Люблино и отобрали у него рюкзак, в котором находилось около 20 миллионов рублей.

В начале сентября пятеро неизвестных связали мужчину шнурками и похитили более 700 тысяч рублей в Северном Медведкове.