В Минприроды раскрыли статистику нападения волков на людей

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В Минприроды выяснили, сколько раз волки нападали на россиян за 2020 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ведомстве рассказали, что за прошлый год насчитывалось более 200 нападений волков на людей и более 23 тысяч – на домашних питомцев.

"Количество выявленных случаев нападения волка на людей и сельскохозяйственных животных последние три года держится на высоком уровне. С 2018 по 2020 год на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных", – отметили эксперты.

Одной из основных причин таких частых нападений является нарушение экосистемы из-за вырубки лесов. С уменьшением количества деревьев снижается и численность диких копытных, которые служат для волков основным источником питания, отметили специалисты.

На данный момент единственным способом борьбы с нападениями хищников на людей является их истребление.

"Численность хищников ежегодно снижают в рамках осуществления любительской и спортивной охоты в сроки, установленные правилами охоты, а также охоты в случае превышения показателей угрозы возникновения и распространения болезней волков, а также нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Архангельской области участились случаи выхода волков к населенным пунктам. Жителей призвали сообщать об обнаружении хищников, власти приняли меры по регулированию их численности.

Для проведения совместного патрулирования сотрудники полиции Архангельска и охотники сформировали совместную группу. Жителей призвали быть внимательными и незамедлительно сообщать о возникновении потенциальной опасности встречи с хищниками по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112.