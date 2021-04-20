Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:33

В Минприроды раскрыли статистику нападения волков на людей

животные общество

Фото: depositphotos/manvez

В Минприроды выяснили, сколько раз волки нападали на россиян за 2020 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ведомстве рассказали, что за прошлый год насчитывалось более 200 нападений волков на людей и более 23 тысяч – на домашних питомцев.

"Количество выявленных случаев нападения волка на людей и сельскохозяйственных животных последние три года держится на высоком уровне. С 2018 по 2020 год на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных", – отметили эксперты.

Одной из основных причин таких частых нападений является нарушение экосистемы из-за вырубки лесов. С уменьшением количества деревьев снижается и численность диких копытных, которые служат для волков основным источником питания, отметили специалисты.

На данный момент единственным способом борьбы с нападениями хищников на людей является их истребление.

"Численность хищников ежегодно снижают в рамках осуществления любительской и спортивной охоты в сроки, установленные правилами охоты, а также охоты в случае превышения показателей угрозы возникновения и распространения болезней волков, а также нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Архангельской области участились случаи выхода волков к населенным пунктам. Жителей призвали сообщать об обнаружении хищников, власти приняли меры по регулированию их численности.

Для проведения совместного патрулирования сотрудники полиции Архангельска и охотники сформировали совместную группу. Жителей призвали быть внимательными и незамедлительно сообщать о возникновении потенциальной опасности встречи с хищниками по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать