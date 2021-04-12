Мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу под Воронежем

13:30
Фото: depositphotos/manvez
Житель Борисоглебска Воронежской области задушил волчицу, которая на него напала. Отмечается, что у животного позже обнаружили бешенство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.
По ее словам, нападение произошло на окраине города.
"Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого – десять вечера, и заметили они приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк", – рассказала собеседница.
Она также добавила, что волчица бросилась на мужчину и стала грызть ему ногу. Пострадавшему сразу вызвали скорую, а животное отправили на анализы, которые подтвердили бешенство. Стало известно, что мужчина пройдет курс антирабической вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после укуса своей домашней кошки.
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