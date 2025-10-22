Суд отправил в СИЗО гендиректора компании "Автодор" по делу о растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу генерального директора компании "СК "Автодор" Рамиля Шайдуллина по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

По данным инстанции, Шайдуллин будет находиться в столичном СИЗО в течение 1 месяца и 19 суток.

Ходатайство стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, суд отклонил.

Гендиректор компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о присвоении средств в особо крупном размере. Арест начнет действовать с момента его задержания в России или экстрадиции, при этом МВД уже объявило бизнесмена в федеральный розыск.