Экс-глава управления планирования связи ВС РФ Оглоблин приговорен к 9 годам колонии

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

235-й Гарнизонный военный суд приговорил экс-главу управления планирования связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина к 9 годам колонии строго режима по делу о получении взятки в размере 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 12 миллионов рублей. При этом гособвинение требовало приговорить его к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Экс-глава управления планирования связи ВС РФ признал вину в получении взятки и раскаялся. Однако он отметил, что ущерба не причинял, поэтому потребовал от суда не назначать ему строгое наказание. В свою очередь, адвокат Оглоблина Максим Довгань сообщил в беседе с агентством, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела, так как оно было возбуждено только после того, как генерал написал явку с повинной и дал показания против своих коллег.

По мнению правозащитника, Оглоблин должен быть освобожден от наказания по причине деятельного раскаяния. Он указал на статью 291.1 Уголовного кодекса РФ, в которой говорится, что совершившее злодеяние лицо освобождается от ответственности, если оно помогло в раскрытии преступления и добровольно сообщило о нем.

Довгань также заявил, что Оглоблин около 10 раз просил отправить его в зону спецоперации (СВО). Однако по каждому обращению ему поступал отказ.

По версии СК, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятку за общее покровительство при выполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ.

Сперва Оглоблин проходил фигурантом по делу своего начальника – экс-главы главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Однако спустя время материалы дела были выделены в отдельное производство, так как тот согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Оба также причастны к делу "Воентелекома", следствие по которому началось в 2013 году. По данным полиции, глава компании Александр Давыдов вступил в сговор с рядом представителей Минобороны с целью мошенничества. Ущерб от их деятельности составил 1,6 миллиарда рублей.