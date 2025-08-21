Прокурор запросил 12,5 года лишения свободы генералу Оглоблину по делу о взятке

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Прокурор запросил для генерал-майора Александра Оглоблина 12 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

По данным инстанции, государственный обвинитель также попросил назначить Оглоблину отбывание наказания в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2016–2021 годах он получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятку за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Изначально Оглоблин проходил фигурантом по делу своего начальника – бывшего руководителя главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Позже материалы выделили в отдельное производство, поскольку тот согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Оба причастны к уголовному делу "Воентелекома", следствие по которому началось в 2013 году. По данным правоохранителей, глава компании Александр Давыдов вступил в сговор с рядом представителей Минобороны с целью мошенничества. Ущерб от незаконной деятельности группировки составил 1,6 миллиарда рублей.

