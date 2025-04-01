Daily Record: фотоловушка 70-х годов для поиска лох-несского чудовища найдена в Шотландии

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Установленная в 1970-х годах камера-фотоловушка для поисков лох-несского чудовища, известного как Несси, была найдена в шотландском озере Лох-Несс. Об этом пишет Daily Record.

Фотоловушку случайно обнаружили на глубине более 130 метров с помощью роботизированной подводной лодки Национального океанографического центра (NOC). Найденное устройство состоит из фотоаппарата Instamatic со встроенной вспышкой, которая позволяла сделать четыре снимка после активации через наживку.

"Примечательно, что корпус сохранил камеру сухой в течение последних 55 лет, находясь на глубине более 130 метров", – отметил Адриан Шайн из организации Loch Ness Project.

Он также добавил, что в те года в озере было установлено шесть подобных устройств. Сотрудникам NOC удалось проявить несколько изображений на пленке, однако Несси там не было.

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