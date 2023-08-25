На озере Лох-Несс организуют крупнейшие за 50 лет поиски чудовища

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На озере Лох-Несс в Шотландии проведут крупнейшие за последние 50 лет поиски чудовища. Об этом заявило издание The Guardian.

Волонтеры организовали исследовательскую группу Loch Ness Exploration ("Исследование Лох-Несса"). Именно они будут искать чудовище в период с 26 по 27 августа. Как рассказали сами организаторы операции, она станет крупнейшей с 1972 года.

По информации источника, команда исследует озеро с помощью спецоборудования, которое позволит фиксировать необычные звуки под водой. Также волонтеры используют камеры беспилотников, с которых будет запущена онлайн-трансляция.

Ранее международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила новую версию того, что может являться лох-несским чудовищем. По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере Лох-Несс содержится огромное количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.

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